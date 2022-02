Torino: nasce sede Italexit, sabato inaugurazione con senatore Paragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascerà sabato la sede del partito Italexit a Torino. All'inaugurazione, che si svolgerà in via Cortemilia 29, parteciperà il senatore e leader del partito Gianluigi Paragone. "Mentre i vecchi partiti si dematerializzano progressivamente, Italexit apre nuove sedi in tutte le città d’Italia. Vogliamo tornare a fare politica tra la gente, nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle periferie - ha affermato Paragone - : avere una sede fisica ci permette di costruire solide fondamenta in una città come Torino dove la crisi economica non sta risparmiando nessuno. Questo spazio sarà un avamposto di libertà per tutti i torinesi che non vogliono arrendersi e che intendono lottare per il proprio futuro", ha concluso. (Rpi)