Romania-Polonia: presidenti a colloquio su sicurezza nel Mar Nero (2)

- I due presidenti hanno parlato anche di "misure congiunte da adottare presso la Nato e nel formato Bucarest 9". Il capo dello Stato romeno ha invocato una risposta "severa" da parte della comunità internazionale, perchè attraverso le sue azioni la Russia "minaccia la pace e la sicurezza globali". "La comunità internazionale deve sanzionare fermamente, immediatamente e inequivocabilmente questa decisione irresponsabile della Russia. In questo contesto, la Romania riafferma il suo forte sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e agirà in coordinamento con i suoi partner e alleati per attuare misure di risposta adeguate", ha affermato Iohannis. (Rob)