Giubileo: Nanni (CC), soddisfatto per elezione a presidenza commissione Roma, faremo lavoro serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione per essere stato eletto all'unanimità, cercheremo di fare un lavoro serio riprendendo in mano le infrastrutture appese e non terminate: vogliamo dare un contributo non finalizzato solo al Giubileo, ma con una prospettiva che rimanga in dote negli anni a venire". Lo ha detto Dario Nanni della lista Civica Calenda, oggi eletto alla presidenza della commissione speciale Giubileo 2025 di Roma Capitale. "La prossima settimana convocheremo la prima riunione - ha aggiunto -, sarà l'occasione anche per vedere alcune delle opere mai partite del Giubileo straordinario del 2016. L'obiettivo è far sì che la città sia pronta in anticipo, visto che per una volta ci muoviamo per tempo: abbiamo quasi quattro anni per lavorare, metterò al servizio della città le esperienze maturate come amministratore e come presidente della commissione Lavori pubblici". (Rer)