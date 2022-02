Donbass: ministero Esteri russo, forniremo assistenza militare ai separatisti in caso di minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia fornirà assistenza militare alle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk (Dpr) e Luhansk (Lpr) in caso di minacce emergenti, ma non ha ancora intenzione di schierare truppe. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko, osservando che il trattato firmato dalla Russia con le entità del Donbass prevede il supporto militare di Mosca. Ieri il presidente russo Vladimir Putin, ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza di Dpr e Lpr e ha incaricato le Forze armate russe di svolgere funzioni di mantenimento della pace in quei territori. L'accordo di cooperazione firmato da Mosca con le entità del Donbass avrà durata decennale e prevede anche l'utilizzo delle basi militari da parte della Russia e la protezione congiunta dei confini. (Rum)