India: Jet Airways, Vipula Gunatilleka nominato direttore finanziario (2)

- Jet Airways ha sospeso le operazioni il 17 aprile 2019 in seguito al rifiuto dei creditori di erogare alla compagnia, allora indebitata per oltre 82 miliardi di rupie (circa un miliardo di euro), un finanziamento di emergenza di quattro miliardi di rupie. Il vettore, con una flotta di 119 aerei, 16 dei quali di proprietà, e oltre 20 mila di posti di lavoro, era entrato in crisi con l’intensificarsi della concorrenza, la debolezza della rupia e il rincaro dei prezzi del carburante. Il fondatore e azionista di maggioranza, Naresh Goyal, e il partner strategico, la compagnia di bandiera emiratina Etihad Airways, erano stati costretti a ridurre le loro quote e le banche, convertendo il debito in azioni, erano arrivate al 50,5 per cento, assumendo il controllo. Nell’ultimo esercizio di attività, l’anno fiscale 2019-20, risultavano perdite per oltre 28 miliardi di rupie. (segue) (Inn)