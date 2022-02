Casa: Fontana, nessuna guerra con Sala, sottolineo solo quando qualcuno fa uscite "nervose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non ho nessuna guerra nei confronti del sindaco Sala, assolutamente. Ci siamo parlati anche ieri, per cui ci mancherebbe altro. Magari ogni tanto siamo non del tutto d'accordo su certe considerazioni. Io mi sento di sottolineare quando magari si fanno delle uscite un pochettino nervosette". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato oggi a palazzo Pirelli riguardo ai recenti botta e risposta con il sindaco di Milano Giuseppe Sala riguardo al tema delle case popolari in gestione ad Aler. (Rem)