Cina: il portavoce del ministero degli Esteri in conferenza stampa svia tutte le domande sull’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Wang Wenbin, ha sviato oggi in conferenza stampa a Pechino tutte le 14 domande ricevute sulla crisi in Ucraina, invitando i giornalisti a fare riferimento al comunicato diramato al termine del colloquio telefonico tra il ministro Wang Yi e il segretario di Stato Antony Blinken. A Wang è stato chiesto se la Cina abbia intenzione di seguire la Russia nel riconoscimento delle due regioni separatiste filorusse nell’Ucraina orientale, Donetsk e Luhansk, o se la Repubblica popolare voglia usare la sua influenza per scongiurare “un’ulteriore incursione” delle forze russe in territorio ucraino. Il portavoce ha tuttavia risposto a ogni domanda che la Cina “rispetta le legittime preoccupazioni di sicurezza di ogni Paese” e “invita tutte le parti a esercitare moderazione”. (segue) (Cip)