Cina: il portavoce del ministero degli Esteri in conferenza stampa svia tutte le domande sull’Ucraina (2)

- A chi gli chiedeva un’opinione sulle eventuali sanzioni nei confronti di Mosca, Wang Wenbin ha risposto allo stesso modo con un “invito alla moderazione” e a “risolvere le divergenze attraverso i negoziati” per evitare” un ulteriore aggravamento della situazione. Sollecitato sul parallelo tra la situazione dell’Ucraina e quella di Taiwan, il portavoce della diplomazia di Pechino si è invece limitato a ricordare che “nel mondo c’è una sola Cina e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese”. L’imbarazzo di Wang in conferenza stampa sembra confermare la complessità della situazione nella quale si trova la Cina nel tentativo di bilanciare il rafforzamento dell’asse con la Russia (sancito dalla visita del presidente Vladimir Putin a Pechino in occasione della giornata inaugurale delle Olimpiadi invernali) con la necessità di preservare i rapporti con i Paesi europei e di tener fede al principio di difesa della sovranità degli Stati. (segue) (Cip)