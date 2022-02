Cina: il portavoce del ministero degli Esteri in conferenza stampa svia tutte le domande sull’Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del colloquio avuto nelle scorse ore con Blinken, il ministro Wang non ha condannato l’operazione lanciata dalla Russia nell’est dell’Ucraina, ma ha espresso “preoccupazione” per gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina. “I legittimi timori in materia di sicurezza di qualsiasi Paese dovrebbero essere rispettati, così come dovrebbero essere rispettati gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite”, si è limitato a sottolineare. Le evoluzioni della questione ucraina sono strettamente legate a ritardi nell’attuazione dei nuovi accordi di Minsk, ha detto Wang, aggiungendo che il Paese si manterrà in contatto con le parti interessate. Pechino invita “ancora una volta le parti a esercitare moderazione” e “risolvere le divergenze attraverso il dialogo e la negoziazione”, ha concluso il capo della diplomazia cinese. (Cip)