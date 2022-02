Lombardia 2023: Fontana, legittimo fare nomi, l'importante è che il centrodestra resti unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Fare nomi in vista delle elezioni regionali lombarde del 2023, che si tratti di Lara Magoni (Fd'I) o altri, è assolutamente legittimo, fin tanto che il centrodestra si presenterà unito. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato sul tema a margine della seduta odierna del consiglio regionale a Palazzo Pirelli. Riguardo a una possibile spinta da parte di Fratelli d'Italia per imporre un proprio candidato, il presidente di Regione ha affermato: "Non credo sia una minaccia, credo sia dialettica tra i partiti. Va bene, adesso lavoriamo, continuiamo a fare il nostro dovere, poi si troveranno e discuteranno i partiti". (Rem)