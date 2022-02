Energia: Putin, Russia continuerà a fornire ininterrottamente gas ai mercati mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a garantire forniture ininterrotte di gas, compreso il gas naturale liquefatto (Gnl), ai mercati mondiali. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo saluto ai partecipanti del VI Forum dei Paesi esportatori di gas, in corso a Doha. "In questa fase, l'espansione dell'uso del gas naturale, come uno dei tipi di carburante più rispettosi dell'ambiente, sta diventando molto popolare", ha spiegato Putin, aggiungendo che la Russia vuole anche migliorare le infrastrutture pertinenti e aumentare gli investimenti nel settore del gas. Nel messaggio, pubblicato sul sito web del Cremlino, il capo dello Stato russo sottolinea poi l'importanza di assicurare l'accesso universale a fonti energetiche moderne, sostenibili e convenienti. "Siamo convinti che sia nell'interesse della comunità mondiale garantire che la transizione energetica non si trasformi in un mezzo per promuovere gli interessi politici ed economici dei singoli attori e, inoltre, non sia accompagnata da sanzioni o altre restrizioni", ha osservato Putin. (Rum)