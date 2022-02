Olimpiadi 2026: Fontana, nessun problema di finanziamenti, le difficoltà sono tecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per completare i lavori in vista delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 non c'è nessun problema di finanziamento, è una questione tecnica. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato sul tema olimpiadi oggi a margine della seduta di consiglio regionale a palazzo Pirelli. "Bisogna sicuramente andare molto rapidi – ha aggiunto Fontana -, non bisogna avere dubbi o tentennamenti. Ho molta fiducia nel nuovo commissario e nell'amministrarore delegato della nuova società. Spero che a questo punto inizino tutte le opere". "Noi confidiamo che il nuovo amministratore che ha anche la qualifica di commissario possa risolvere i probolemi burocratici e iniziare i lavori", ha concluso Fontana. (Rem)