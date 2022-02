Russia: fonti, Ue definisce sanzioni tra cui stop a import ed export da Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione europea avrebbe dato il suo ok di principio al bando su importazioni ed esportazioni dalle entità separatiste di Luhansk e Donetsk. Lo si apprende a Bruxelles da fonti diplomatiche. Inoltre, gli ambasciatori Ue avrebbero concordato sui nomi e le entità da inserire nella lista delle sanzioni, tra cui figurerebbero le quattro categorie di politici, militari, operatori economici ed esponenti della disinformazione, e a cui potrebbero aggiungersi altri eventuali nominativi tra i comandanti delle forze di 'peacekeeping' russe e i leader delle entità separatiste. Il Coreper avrebbe concordato anche sulla politica di non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati a cittadini delle due entità di Donetsk e Luhansk. Il Consiglio Affari esteri straordinario di oggi pomeriggio servirà quindi sia per il dibattito politico sulla situazione sia per l'avvallo politico, ma non formale, al pacchetto. Gli atti legali dovrebbero essere presentati in giornata e il Coreper potrebbe riunirsi nuovamente nel tardo pomeriggio o serata. Questo perché il via libera politico spetta ai ministri e se i ministri oggi pomeriggio daranno il loro consenso, si passerà all'approvazione degli atti legali e il Coreper potrebbe riunirsi nuovamente nel tardo pomeriggio o in serata. (Beb)