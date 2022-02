Energia: Premio nazionale per l'innovazione al progetto "Sinergy Flow" per batteria innovativa a basso costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo attraversando una fase storica cruciale - ha continuato - in cui il paradigma della crescita e del progresso incrocia la strada della sostenibilità e del green. L'Europa ha tracciato la direzione che le economie dei nostri paesi dovranno intraprendere, imponendo ingenti investimenti in digitalizzazione e transizione verde: tutti temi legati all'innovazione e alla ricerca. La Lombardia deve poter guidare anche questa nuova fase e porsi come regione leader in Italia sui temi dell'innovazione e della sostenibilità. L'obiettivo è ambizioso ma abbiamo tutte le carte per poterlo raggiungere". "Siamo certamente - ha rimarcato Fontana - una regione in cui si investe tanto e bene in ricerca e sviluppo; in cui fioriscono, grazie alle sinergie con il tessuto imprenditoriale e le istituzioni, centri di ricerca importanti e affermati. Le prestigiose Università - tra cui non posso non citare il Politecnico di Milano, tra le 20 migliori università del mondo per architettura, ingegneria e design - sono terreno fertile per il fiorire di menti brillanti che, grazie alla forza delle loro idee e alla passione, contribuiscono al progresso e al benessere dei nostri territori. Questi ricercatori, questi studenti sono un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere: la Lombardia e l'Italia hanno bisogno di loro". "Concludo con un ringraziamento al presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi che - ha concluso il governatore - con tanta passione assiste e guida i ragazzi nella concretizzazione dei loro progetti". (Com)