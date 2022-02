Automotive: Gelmini, 1 miliardo per accompagnare transizione e tutelare posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno degli ultimi provvedimenti varati in Consiglio dei ministri "abbiamo affrontato anche la crisi di un settore che ci sta molto a cuore, quello dell’Automotive. Un comparto che, ovviamente, è di fronte ad una transizione ecologica che va verso le auto non inquinanti, un settore dunque che è chiamato a trasformare la propria filiera. Noi su questo fronte abbiamo provato ad accompagnare, già a partire da quest'anno e negli anni a venire, la trasformazione e abbiamo stanziato un miliardo di euro proprio per tutelare i posti di lavoro e le aziende”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a Rai Isoradio. “Abbiamo stanziato risorse anche per quanto riguarda le imprese energivore - ha aggiunto -, abbiamo individuato un credito di imposta, e soprattutto stiamo cercando di mettere a terra le risorse che l’Europa mette a disposizione attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non dimenticando anche i Comuni, le Province, e le Regioni, perché ovviamente anche gli enti locali danno servizi al territorio, sono un elemento della crescita, e quindi vanno sostenuti. Non a caso - ha concluso Gelmini - all'interno di un provvedimento abbiamo stanziato 400 milioni per le Regioni e circa 350 milioni per sostenere l'illuminazione delle scuole e i servizi degli enti locali”. (Rin)