Vaticano: per la Giornata del Migrante Papa sceglie il tema "Costruire il futuro con i rifugiati"

- Domenica 25 settembre 2022 si celebrerà la 108ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il Santo Padre ha scelto come titolo per il suo tradizionale messaggio "Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati" per evidenziare l'impegno che tutti siamo chiamati a mettere in atto per costruire un futuro che risponda al progetto di Dio senza escludere nessuno. "Costruire con – evidenzia la nota del dicastero per lo sviluppo Umano integrale – significa innanzitutto riconoscere e promuovere il contributo dei migranti e dei rifugiati a tale opera di costruzione, perché solo così si potrà edificare un mondo che assicuri le condizioni per lo sviluppo umano integrale di tutti e tutte". Il messaggio, suddiviso in sei sottotemi, approfondirà alcune componenti essenziali del contributo dei migranti e dei rifugiati - reale e potenziale - alla crescita sociale, economica, culturale e spirituale delle società e delle comunità ecclesiali. (Civ)