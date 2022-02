Vaticano: nominato nuovo vescovo di Charleston, negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Charleston, Usa, presentata da monsignor Robert E. Guglielmone. Al suo posto è stato nominato Jacques E. Fabre, membro della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani), finora amministratore della San Felipe de Jesus Catholic Mission a Forest Park nell'arcidiocesi metropolitana di Atlanta. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Monsignor Jacques E. Fabre, è nato il 13 novembre 1955 a Port-au-Prince, Haiti. Emigrato a New York City, ha frequentato la Saint John's University a Jamaica (New York) e il Saint Michael's College a Toronto (Canada). È stato ordinato sacerdote il 10 ottobre 1986 nella diocesi di Brooklyn per gli Scalabriniani, ricoprendo numerosi incarichi negli Stati Uniti, a Cuba e in Repubblica Dominicana. (Civ)