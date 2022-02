Droga: coltivazione illecita di canapa indiana, 6 arresti a Crotone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Crotone, con l'ausilio delle unità del nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato 6 persone, di cui 4 in carcere e 2 ai domiciliari, accusate di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Le indagini, avviate nel mese di giugno a seguito dell'individuazione di 4 piantagioni di canapa indiana in un terreno della periferia del capoluogo, sono state condotte dai carabinieri della stazione di Crotone coordinati dalla Procura della Repubblica locale. L'attività investigativa ha consentito di accertare la responsabilità dei 6 indagati, di età compresa tra i 23 e 62 anni e con precedenti di polizia, nelle attività connesse alla coltivazione, senza le dovute autorizzazioni, di circa 120 arbusti dello stupefacente. Arbusti che erano già stati sequestrati nel luglio scorso dai carabinieri che avevano scoperto le piantagioni. In quell'operazione era stato arrestato un pregiudicato 60enne che era stato sorpreso a irrigare le piante di marijuana ma che non risulta tra i destinatari degli odierni provvedimenti. (Ren)