Regno Unito: grandi aziende private dovranno tenere conto della parità di genere nei Cda

- Le grandi aziende private britanniche dovranno adattarsi alle società quotate in borsa utilizzando il criterio della parità di genere nei Cda. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", l'organismo indipendente Ftse Women Leaders Review, sostenuto anche dal governo di Londra, ha pubblicato una guida che suggerisce a circa 350 compagnie di aumentare la loro rappresentazione femminile di almeno il 40 per cento sia nel loro consiglio di amministrazione che nei vertici aziendali, entro la fine del 2025. Inoltre, la guida ha inserito per le aziende, l'obiettivo di avere almeno una figura femminile in una delle posizioni chiave. Per la prima volta, si legge sul "Ft", gli obiettivi riguarderanno le 50 più grandi aziende nel Regno Unito, comprese grandi compagnie legali e di consulenza e aziende come John Lewis, Dyson e Jcb. Al momento, secondo i dati, la rappresentazione femminile nei consigli di amministrazione è in media del 39,1 per cento nel rapporto su 100 aziende, del 36 per cento su 250 aziende e del 37,6 per cento su 350 aziende. Il ministro all'Economia britannico Kwasi Kwarteng ha affermato che questo mostra il successo dell'approccio "volontario" alla parità di genere, in contrasto con gli obblighi che invece si applicano in altri Paesi europei. Al momento, il Regno Unito si trova al secondo posto dopo la Francia, in una classifica di 11 Paesi, per parità di genere nelle compagnie. (Rel)