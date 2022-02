Sociale: Costantini (Cisl Roma), Capitale deve ripartire dalle periferie, colmare divari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Segretario Generale Cisl Roma Capitale Rieti

18 ottobre 2021

- Nei Municipi di Roma "è vero che chi nasce in una periferia piuttosto che in un'altra è più svantaggiato. Come Cisl Roma Capitale e Rieti insieme ai lavoratori, alle istituzioni, alle Asl, alla Caritas, dobbiamo ripartire. La città di Roma deve ripartire dalle periferie". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, durante il congresso unione sindacale territoriale Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci, cambiare in sicurezza".(Rer)