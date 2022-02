Sardegna: fumo in cabina, atterraggio d'emergenza ad Alghero per aereo diretto in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergenza intorno all'una di questa mattina all'aeroporto di Alghero per un aereo della compagnia Nouvelair in volo da Nizza in direzione Monastir in Tunisia per via della presenza di fumo in cabina. A bordo dell'aeromobile che è atterrato senza problemi all'aeroporto Riviera del Corallo, 75 passeggeri che sono stati accolti nell'aerostazione: i viaggiatori sono stati poi imbarcati alle 6 del mattino su un altro velivolo della stessa compagnia. (Rsc)