Sanità: Aiop, con pandemia blocco prestazioni ordinarie per il 50 per cento pazienti non-Covid

- Il blocco delle prestazioni ordinarie richieste dai pazienti non-Covid ha interessato nel 2020 il 50 per cento dei pazienti, con una punta del 71,5 per cento per gli interventi chirurgici programmati. E' quanto emerso nel 19mo Rapporto sull’attività ospedaliera in Italia “Ospedali&Salute”, realizzato dall’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) in collaborazione con Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, presentato presso l’Auditorium del ministero della Salute. Attraverso un’analisi dettagliata dei servizi sanitari, dell’evoluzione del settore, dei costi, delle difficoltà di accesso e della qualità percepita dai cittadini, la ricerca - si legge in una nota - offre un quadro esaustivo del sistema ospedaliero italiano, nelle sue componenti di diritto pubblico e privato del Ssn. Tra le priorità emerse, la necessità di ribilanciare le prestazioni tra pazienti Covid e pazienti non-Covid e l’esigenza di ottimizzare i servizi mettendo “a sistema” l’attività degli istituti ospedalieri di diritto pubblico e di quelli di diritto privato accreditati. Urgente, inoltre, riorganizzare, anche sotto il profilo tecnico-gestionale, il SSN, con un effettivo rifinanziamento e un apporto più largo da parte del settore privato. Con l’arrivo della pandemia si è dovuto far fronte all’assistenza straordinaria dei pazienti Covid, con il blocco delle prestazioni ordinarie richieste dai pazienti non-Covid, che nel 2020 ha riguardato il 50 per cento dei pazienti, con una punta del 71,5 per cento per gli interventi chirurgici programmati. Una conferma arriva dai dati oggettivi forniti dalle strutture sanitarie sulla contrazione delle prestazioni per i pazienti non-Covid (-21,0 per cento tra il 2019 e il 2020, sui ricoveri ospedalieri), ma diventano del -23,9 per cento per il Mezzogiorno. Le prestazioni specialistiche sono diminuite, nei primi 9 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, del 30,3 per cento, con valori più alti in Lombardia (-51,9 per cento) e Provincia di Bolzano (-48,8 per cento). (segue) (Com)