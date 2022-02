Vaticano: nomina del vescovo coadiutore di Mawlamyine in Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo coadiutore della diocesi di Mawlamyine, in Myanmar, Maurice Nyunt Wai, del clero di Pathein, finora parroco della Sacred Heart Church, Myaungmya. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Monsignor Maurice Nyunt Wai è nato il 23 gennaio 1962 a Myaungmya nella diocesi di Pathein. Dopo aver frequentato il seminario minore e la scuola secondaria a Pathein, ha continuato gli studi presso il seminario maggiore a Yangon, seguendo contemporaneamente i corsi a distanza in arte e scienza presso l'Università di Yangon. In seguito, si è specializzato presso l'Accademia Alfonsiana a Roma, conseguendo il Dottorato in Teologia. È stato ordinato sacerdote l'11 marzo 1989 ed incardinato nella diocesi di Pathein. È Segretario della Commissione Episcopale per le questioni teologiche. (Civ)