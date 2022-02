Vaticano: nomina del vescovo di Mamfe, in Camerun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Mamfe, in Camerun, Aloysius Fondong Abangalo, del clero di Buéa, finora insegnante e formatore presso il seminario maggiore St. Thomas Aquinas di Bambui. Ne dà notizia la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Aloysius Fondong Abangalo è nato il 5 giugno 1973 a Limbe, nella diocesi di Buéa. Ha studiato filosofia e teologia presso il seminario maggiore interdiocesano St. Thomas Aquinas di Bambui, a Bamenda. Ha conseguito la licenza in diritto canonico presso l'Université Catholique d'Afrique Centrale UCAC. Da studente ha svolto anche il ministero nella parrocchia St Peter and Paul di Simbock. Dal 2019 è in Italia per il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana. È stato ordinato sacerdote il 20 aprile 2006 per la Diocesi di Buéa. (Civ)