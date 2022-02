Vaticano: nomina di vescovi ausiliari dell'arcidiocesi di La Paz, in Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovi ausiliari dell'arcidiocesi metropolitana di La Paz, in Bolivia, Mario Luis Durán Berríos, finora parroco di Santo Domingo, assegnandoli la sede titolare di Lambiridi; Basilio Mamani Quispe, finora parroco del Santísimo Sacramento assegnandogli la sede titolare di Naisso; e Pedro Luis Fuentes Valencia, finora parroco di El Señor de la Exaltación, assegnandogli la sede titolare di Temuniana. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Monsignor Mario Luis Durán Berríos è nato l'11 novembre 1964 a Tupiza, dipartimento civile e diocesi di Potosí. Ha frequentato il Colegio Nacional Mixto della sua città natale per poi entrare nel seminario San Cristóbal dell'srcidiocesi metropolitana di Sucre. È stato ordinato presbitero, per l'arcidiocesi metropolitana di La Paz, il 12 dicembre 2000. Monsignor Basilio Mamani Quispe S è nato il 14 marzo 1975 a Wilacota, dipartimento civile e arcidiocesi metropolitana di La Paz. Ha frequentato il Colegio Mariscal Antonio José de Sucre per poi entrare nel seminario maggiore San Jerónimo di La Paz. È stato ordinato presbitero l'8 maggio 2008. Monsignor Pedro Luis Fuentes Valencia è nato il 7 giugno 1968 a La Paz, omonimo dipartimento civile e arcidiocesi. Inizialmente appartenuto all'Istituto Identes di Cristo Redentore, presso il quale ha iniziato gli studi di teologia, è entrato nella Congregazione della Passione di Gesù Cristo nel 1998, per la quale è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 2004. (Civ)