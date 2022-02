© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tracciato della Metro 2 ha un obiettivo ambizioso: riconnettere le periferie Nord della Città con il centro storico. La Linea partirà infatti da Barriera di Milano per arrivare fino al Politecnico di Torino. La prima gara per i lavori è prevista per fine 2022, mentre l'inizio dei cantieri è previsto per il 2024. (Rpi)