Ucraina: ex presidente francese Hollande, Putin capisce solo "il rapporto di forza"

- Il presidente russo Vladimir Putin "capisce solamente il rapporto di forza". Lo ha detto l'ex presidente francese François Hollande all'emittente televisiva "BfmTv", all'indomani delle dichiarazioni di Putin sul riconoscimento delle due autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass. "In un certo modo è un atto di forza", ha detto Hollande, ricordando che il titolare del Cremlino "non fa le cose per caso, ha degli obiettivi". "Se oggi si vogliono guardare le cose senza mezzi termini, l'est dell'Ucraina è in possesso russo", ha aggiunto l'ex capo dello Stato.(Frp)