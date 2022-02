Roma: occupano locali di ex scuola, denunciate 9 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno occupato una ex scuola in disuso di proprietà del comune di Roma. A segnalare ai carabinieri il viavai dalla struttura, sono stati i residenti di via Calderon de la Barca a Roma. I militari, giunti sul posto, hanno trovato 9 persone, tra persone straniere e di etnia rom, che avevano occupato parte dei locali. Tutti sono stati quindi identificati e denunciati per occupazione di terreni e di edifici in attesa di essere sgomberati. (Rer)