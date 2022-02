Ucraina: Polonia, in corso riunione dell’Ufficio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso una riunione dell’Ufficio di sicurezza nazionale della Polonia, convocato dal presidente Andrzej Duda per discutere gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Pap”. Alla riunione partecipano il premier Mateusz Morawiecki, alcuni membri del governo, tra i quali i ministri dell’Interno e della Difesa, Mariusz Kaminski e Mariusz Blaszczak, e i direttori dei servizi d’intelligence. Ieri il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato il decreto con il quale Mosca riconosce le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. (Vap)