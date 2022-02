Ucraina: India rinnova appello per rientro connazionali, partito primo volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata indiana in Ucraina ha emesso il terzo avviso in una settimana indirizzato ai connazionali per esortarli a lasciare il Paese, rivolgendosi in particolare ai tanti giovani che vi si trovano per motivi di studio. “Si consiglia agli studenti, nell’interesse della loro sicurezza, di lasciare l’Ucraina temporaneamente, invece di aspettare una conferma ufficiale dalle loro università” sulla prosecuzione dei corsi online, ha comunicato l’ambasciata, assicurando che sono in corso interlocuzioni con le autorità ucraine sul proseguimento del percorso formativo. La sede diplomatica resta operativa e ha attivato una “control room”, così come ha fatto il ministero degli Esteri a Nuova Delhi. Per facilitare i rimpatri sono stati organizzati diversi voli di Air India: il primo oggi, i successivi il 24, il 25, il 26 e il 27 febbraio. (segue) (Inn)