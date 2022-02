Ucraina: India rinnova appello per rientro connazionali, partito primo volo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’India a Kiev ha invitato i propri connazionali “in particolare gli studenti il cui soggiorno non è essenziale”, a “considerare di lasciare temporaneamente” il Paese europeo e “evitare i viaggi non essenziali” per la prima volta il 15 febbraio. L’esortazione è stata ripetuta il 20 febbraio. Nel frattempo il governo indiano, per agevolare il rientro dei suoi cittadini, ha rimosso le restrizioni ai collegamenti aerei, confrontandosi con le compagnie per ampliare l’offerta rispetto al corridoio aereo già attivo tra Kiev e Nuova Delhi. In Ucraina vivono oltre 20 mila indiani, di cui 18 mila studenti. (Inn)