Attanasio: Sereni, proseguire l'opera dell'ambasciatore con i suoi valori di pace e solidarietà

24 luglio 2021

- La viceministra agli Affari esteri e per la cooperazione internazionale Marina Sereni ha invitato a proseguire l'opera dell'ambasciatore Luca Attanasio, assumendone i valori "di pace, di solidarietà e di vicinanza ai più deboli". "È passato un anno dal quel tragico giorno in cui l'ambasciatore Luca Attanasio è stato ucciso nella Repubblica democratica del Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo", dice Sereni, ricordando che da allora la Farnesina ha voluto ricordare "quel giovane ambasciatore e la sua professionalità vissuta con straordinaria passione civile e umana con molte iniziative che, intitolate a suo nome, contribuiranno a mantenere vivo il suo esempio nel corpo diplomatico e nel Paese". Oggi - prosegue Sereni - occorre fare ogni sforzo per raggiungere la verità e ottenere giustizia sui drammatici eventi che hanno portato all'omicidio di Attanasio, Iacovacci e Milambo. Ma non è meno importante, tanto più in un momento in cui sentiamo spirare venti di guerra ai nostri confini, proseguire nella sua opera, assumere i valori di pace, di solidarietà e di vicinanza ai più deboli come fondamento della nostra presenza ed azione nel mondo". (Com)