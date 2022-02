Auto: Germania, Volkswagen verso la quotazione in borsa di Porsche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen procede verso la quotazione in borsa di Porsche, sua controllata per le vetture sportive. Il gruppo ha comunicato di essere a tal fine in colloqui avanzati con il suo principale azionista, Porsche Automobil Holding. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le parti avrebbero negoziato “un accordo che costituirà la base per ulteriori passi al fine di preparare una possibile offerta pubblica iniziale” per Porsche. Una decisione “non è stata ancora assunta”. (Geb)