Milleproroghe: Lollobrigida (Fd'I), con nostro odg sostegno a imprese e famiglie contro caro bollette

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una nota dichiara: "Grazie all'approvazione di un ordine del giorno di Fratelli d'Italia, a mia prima firma, il governo si è impegnato a sostenere le piccole e medie imprese, agevolando l'accesso al credito, e a contrastare l'aumento del prezzo delle forniture energetiche". "Dopo le ripetute e scellerate restrizioni dell'esecutivo che hanno messo in ginocchio il tessuto economico della Nazione, la ripartenza oggi è minacciata dall'incremento dei costi dell'energia e le soluzioni tampone del governo non sono sufficienti - aggiunge -.Occorrono misure di accompagnamento e strutturali: questa è l'unica strategia che potrà far ripartire sul serio l'Italia", conclude Lollobrigida. (Com)