Marocco-Israele: ministra Barbivai a Rabat, scambi commerciali supereranno i 500 milioni di dollari

- Israele e Marocco puntano a quadruplicare gli scambi commerciali, superando i 500 milioni di dollari all’anno. Lo ha affermato la ministra dell’Economia israeliana Orna Barbivai a Rabat durante un incontro con il ministro dell’Industria e del commercio marocchino Riad Mezzour. "Il livello degli scambi economici e commerciali tra i due Paesi, che oggi ammonta a 130 milioni di dollari all'anno, non è sufficiente, dobbiamo raggiungere molto rapidamente i 500 milioni di dollari all'anno, e anche andare oltre", ha detto Barbivai ai giornalisti dopo l'incontro e la firma di un accordo di cooperazione economia e commerciale con la controparte marocchina. “L'accordo di cooperazione è concepito per promuovere la crescita economica e la prosperità per Israele e il Marocco. Lavorando insieme, realizzeremo il potenziale economico latente delle relazioni bilaterali, aumenteremo la portata degli scambi commerciali e rafforzeremo la cooperazione tecnologica”, ha proseguito la ministra. “Dopo aver ripreso le relazioni diplomatiche un anno fa, Marocco e Israele hanno oggi gettato le basi per una partnership innovativa e multiforme. Oggi segna una nuova fase in cui ci impegneremo insieme in una partnership intensa, produttiva e vantaggiosa per entrambe le parti", ha affermato il ministro marocchino. (segue) (Res)