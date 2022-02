Marocco-Israele: ministra Barbivai a Rabat, scambi commerciali supereranno i 500 milioni di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Barbivai ha incontrato anche l’omologa marocchina Nadia Fettah per promuovere la cooperazione economica e finanziaria tra i due Paesi. In questa occasione, la ministra Fettah ha evidenziato l’importanza di rafforzare i legami bilaterali nel settore degli investimenti, della fiscalità e della cooperazione doganale. La ministra del Regno nordafricano ha anche espresso la sua disponibilità con la controparte israeliana per promuovere le relazioni commerciali tra gli operatori economici dei due Paesi e per esplorare le opportunità di investimento offerte dal Marocco, per la sua eccezionale posizione geografica e la diversità delle sue fonti di crescita. Secondo l’agenzia di stampa marocchina, la ministra Barbivai avrebbe accolto con favore la costante evoluzione delle relazioni bilaterali tra Marocco e Israele, ribadendo la volontà del governo israeliano di “costruire un partenariato strategico con il Regno del Marocco”, in grado di dare impulso ad una dinamica costruttiva e duratura. (segue) (Res)