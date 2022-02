Roma: rubano infissi e cavi elettrici in attività commerciale dismessa, arrestati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre “cannibalizzavano” i locali di una ex attività commerciale in zona Tor Sapienza a Roma. I militari, domenica pomeriggio, sono stati allertati dai residenti di via Giorgio Morandi, in merito a due individui arrivati nei pressi della struttura a bordo di un furgone. Giunti sul posto i militari hanno trovato i due, un uomo di etnia rom e uno straniero, mentre sradicavano gli infissi e ammassavano cavi elettrici. Avevano già caricato nel furgone lavandini ed elettrodomestici. Per questo sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. (Rer)