Donbass: presidente Bulgaria, riconoscimento russo compromette sforzi contro escalation

- Il riconoscimento da parte della Russia delle aree separatiste di Donetsk e Luhansk rappresenta "una condanna" per gli sforzi di ridurre un'escalation della crisi ucraina. Lo ha dichiarato il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, attraverso un messaggio su Twitter. "Il riconoscimento della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk da parte della Federazione Russa condanna gli sforzi per ridurre l'escalation del conflitto in Ucraina e aumenta le tensioni in tutta la regione", ha scritto Radev. "Una soluzione duratura a questa crisi non può essere trovata violando il diritto internazionale e con mezzi militari", ha aggiunto il presidente bulgaro. (Seb)