Sardegna: un arresto e 3 denunce per incidenti dopo Cagliari-Napoli, proteste da FI e Fd'I (3)

- Il deputato di Fd'I, Salvatore Deidda, chiederà una risposta al ministro dell'Interno e “delle spiegazioni convincenti a tale gravissima falla organizzativa. Non trovo giustificazioni per quanto accaduto a Cagliari, prima della partita: tifosi della squadra partenopea autorizzati a sfilare in corteo per tutta la città, sino allo stadio”. Da capire anche il perché “dopo essere scesi dall'aereo siano stati lasciati andare alla stazione dei treni, invece che essere accompagnati direttamente allo stadio”. (Rsc)