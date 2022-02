Pakistan-India: Khan propone dibattito televisivo con Modi per “superare divergenze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha proposto un dibattito televisivo con l’omologo dell’India, Narendra Modi, per risolvere tutte le questioni in sospeso tra i due Paesi. “Vorrei tanto discutere con Modi in televisione”, ha affermato Khan in un’intervista rilasciata oggi all’emittente “Russia Today”, secondo cui “se le divergenze venissero superate attraverso il dialogo ne beneficerebbero miliardi di persone in tutto il subcontinente”. Pakistan e India hanno rapporti di antagonismo sin dalla loro indipendenza dall’impero britannico, 75 anni fa, hanno combattuto tre guerre e la regione a maggioranza musulmana del Kashmir, di cui entrambi i Paesi rivendicano la sovranità, continua a logorare le relazioni bilaterali. “L’India è diventata un Paese ostile, e quindi l’interscambio commerciale è al minimo”, ha sottolineato il premier pachistano, che domani vedrà a Mosca il presidente russo Vladimir Putin. Khan ha ribadito che l’obiettivo del suo governo è di avere relazioni economiche con tutti i Paesi vicini. Le sue dichiarazioni fanno eco a quelle rilasciate di recente dal suo consigliere per gli affari commerciali e per gli investimenti, Razak Dawood, secondo cui entrambi i Paesi beneficerebbero di una ripresa degli scambi con l’India. (Inn)