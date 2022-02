Hong Kong: contraffazione, sequestrato lotto di circa 15 mila mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dogane di Hong Kong hanno sequestrato circa 15 mila mascherine per "sospetta contraffazione". È quanto si legge in un comunicato diramato oggi dall'amministrazione doganale, in cui si precisa che il lotto ha un valore di mercato stimato in 30 mila dollari. Il blitz delle autorità presso una bancarella allestita in un centro commerciale a Ho Man Tin ha portato all'arresto di una donna di 41 anni, rilasciata poi su cauzione. Le indagini sono ancora in corso. Ai sensi della Legge a tutela dei consumatori (Trade Descriptions Ordinance, Tdo), il possesso o la vendita di merci contraffatte è punibile con multe di 500 mila dollari e fino a cinque anni di reclusione.(Cip)