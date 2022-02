Ucraina: Sereni, riconoscimento russo dei separatisti è inaccettabile, governo procede con coerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento russo delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk è "un passo grave e inaccettabile, che viola il diritto internazionale e rappresenta un fattore di escalation". Lo afferma la viceministra degli Affari esteri, Marina Sereni. "Per questo è importante che l’Unione europea mostri la sua unità e che si concordi con gli alleati Nato una risposta ferma e proporzionata. Insieme a questo, va tenuto aperto il canale della diplomazia, anche se il tempo non gioca a nostro vantaggio. Dobbiamo moltiplicare le iniziative perché solo portando i protagonisti intorno ad un tavolo possiamo disinnescare una situazione che è di fortissima tensione. Occorre però che da Putin giunga un segnale per fermare l’escalation che lui ha iniziato", scrive Sereni su Facebook. "Il governo italiano sta procedendo con grande coerenza, attraverso l’azione dei ministri Di Maio e Guerini. Il presidente Draghi nei giorni scorsi aveva dato la sua disponibilità a recarsi a Mosca per dare un contributo e facilitare un incontro diretto con i protagonisti. Per noi la porta della diplomazia e del dialogo resta sempre aperta, sempre che si mostri dall’altra parte un reale interesse a percorrerla", aggiunge. (segue) (Res)