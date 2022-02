Ucraina: Sereni, riconoscimento russo dei separatisti è inaccettabile, governo procede con coerenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo essere ingenui, tra gli obiettivi anche non dichiarati della Russia può esserci quello di dividere l'Europa, ma proprio l’unità dell'Ue e della Nato sono le due condizioni necessarie per spingere Putin verso migliori consigli", prosegue Sereni. "In questa crisi è stato reso chiaro che l'entrata della Ucraina nella Nato non è all'ordine del giorno. Ma questo non può essere affermato contraddicendo il principio della 'porta aperta' della Nato. Da parte dell’Europa e dell’Occidente c’è la disponibilità a discutere sul tema della sicurezza , anche a ricercare soluzioni che rispondano alla percezione di minaccia dalla Russia. Si può avviare un confronto con la Russia per discutere di una nuova architettura sulla sicurezza europea, su una nuova Helsinki. Ma per far questo, deve rompersi il cappio intorno all'Ucraina, perché non si può fare un negoziato sotto ricatto", conclude la viceministra. (Res)