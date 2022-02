Giappone-Usa: esportazioni giapponesi dirottate in Messico in risposta a congestione porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi compagnie commerciali giapponesi stanno reindirizzando le spedizioni di merci d'esportazione destinate agli Stati Uniti verso il Messico, per far fronte alla congestione degli hub portuali della Costa occidentale Usa. Lo scrive il quotidiano "Nkkei", sottolineando come tale soluzione di ripiego comporti un incremento dei costi. Nippon Express, ad esempio, ha optato per il Messico dallo scorso agosto, per poi trasferire le merci su gomma da quel Paese agli Stati Usa di Ohio e Tennessee: un tragitto che impiega circa 35 giorni. Prima della pandemia il trasporto di merci giapponesi tramite gli hub della Costa occidentale statunitense impiegava in media 25 giorni; dopo la pandemia, la congestione dei porti Usa ha dilatato le tempistiche ad oltre 60 giorni, rendendo più conveniente il trasporto attraverso il Messico. I principali hub portuali degli Stati Uniti continuano a scontare disagi legati alla carenza di forza lavoro e autotrasportatori indotti dalla pandemia. Il porto di Los Angeles ha registrato a gennaio il volume di attività maggiore nella sua storia. (Git)