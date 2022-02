Scuola: M5s, in Sostegni-ter emendamento per aggiornare subito Gps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato sottolineano come nelle ultime ore "sono arrivati segnali di forte preoccupazione dalla comunità scolastica sull'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps)". In accordo con i colleghi della commissione Istruzione della Camera, dove il tema è già stato discusso, "abbiamo depositato in Senato un emendamento al decreto Sostegni-ter grazie al quale si potranno aggiornare e rinnovare subito, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, le graduatorie provinciali per le supplenze. Il tutto - concludono - a tutela di centinaia di migliaia di docenti precari e di giovani laureati, senza escludere nessuno".(Com)