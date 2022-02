Ucraina: presidente ceco Zeman, ingresso di truppe russe in Donbass aumenta rischio guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso di truppe della Federazione Russa nelle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk aumenta il rischio di un conflitto militare e riduce le possibilità di trovare una soluzione diplomatica. Lo ha detto il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, in una dichiarazione pubblicata stamane. Solamente la scorsa settimana, in un’intervista al quotidiano “Mlada fronta Dnes”, Zeman aveva riferito di non aspettarsi un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “I russi non sono così pazzi da imbarcarsi in un’operazione che farebbe loro più danno che recare benefici”, aveva detto. “Per i servizi segreti degli Stati Uniti è il terzo motivo di imbarazzo. Prima c’è stata la guerra in Iraq, dove non sono state trovate armi di distruzione di massa. Poi c’è stato l’Afghanistan, quando hanno dichiarato che i talebani non avrebbero mai conquistato Kabul. E ora c’è il terzo”, aveva affermato il presidente ceco. Zeman aveva aggiunto che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dovrebbe dimettersi per come è andato il ritiro delle truppe della Nato dall’Afghanistan. (Vap)