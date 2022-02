Russia: indici di borsa e rublo in forte calo dopo riconoscimento separatisti Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indici della borsa di Mosca ed il corso del rublo sono in forte calo dopo il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass da parte della Russia. L'indice Moex Russia Index cede circa il 5,50 per cento alle 10:45 ora italiana, ed è sceso a circa 2870 punti, ai minimi dall'ottobre del 2020. In caduta libera anche il rublo nei confronti delle principali valute di riserva mondiale, con il cambio che questa mattina ha superato quota 91 per un euro e quota 80 per un dollaro. Secondo i dati del terminale di cambio Bloomberg, il rublo russo ha superato la lira turca in termini di volatilità, diventando la valuta più instabile del mondo. Inoltre i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine hanno superato il 12 per cento, ai massimi dall'agosto 2015, un tasso decisamente superiore a quello dell'inflazione annuale e dei depositi bancari. Sullo sfondo del deterioramento del contesto finanziario, la Banca di Russia ha annunciato misure di sostegno agli istituti di credito, i quali potranno utilizzare i tassi di cambio del 18 febbraio per calcolare i coefficienti obbligazionari fino a ottobre. (Rum)