Piemonte: Lega su emergenza climatica, investire su nucleare nuova generazione

- Siamo circondati dalle centrali nucleari di Francia e Svizzera, per questo dobbiamo considerare anche una conversione che comprenda il nucleare di nuova generazione. E' la proposta dei Consiglieri regionali del Piemonte della Lega Alberto Preioni, Valter. Marin e Paolo Demarchi per affrontare l'emergenza climatica. "Il peso della transizione ecologica non può essere scaricato sugli agricoltori e non possiamo fermare l’economia - hanno continuato i consiglieri della Lega -. (segue) (Rpi)