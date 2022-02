Piemonte: Lega su emergenza climatica, investire su nucleare nuova generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo considerare che la Cina inquina più di diversi grandi paesi messi assieme, in India ci sono 135 centrali a carbone attive. Per questo ha senso considerare il nucleare. Il Piemonte è già oggi capofila sull’idrogeno, ma l’automotive occupa più di 100 mila addetti, diversi studi dimostrano che alcuni diesel competono con l’elettrico. Abbiamo fatto molto lavoro su ambiente e consumo di suolo, ma gli interventi di oggi purtroppo non riconoscono questo impegno", hanno concluso i consiglieri della Lega. (Rpi)