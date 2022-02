Sardegna: a Cagliari tremila positivi al Covid, salta la sfilata di Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tremila positivi al Covid, non ci sarà nessuna sfilata di Carnevale a Cagliari per scongiurare il pericolo contagi. Lo hanno deciso il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, e il prefetto Gianfranco Tomao. Un misura dettata da cautela con il conseguente stop del bando predisposto dal Comune per raccogliere le proposte degli organizzatori. Niente finanziamenti (complessivamente 30 mila euro) dunque per sa Ratantira Casteddaia, il Comitato del Villaggio pescatori, il Crogiuolo e l'Associazione senza Confini. (Rsc)